雲品首度拿下政府標租案 兩歷史建築年底試營運

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-06 10:14

雲品 (2748-TW) 今 (6) 日宣布，首次參加政府標租案傳捷報，拿下台東縣政府公開招租的「台東市北町日式建築宿舍群」和「機關車庫」二大管理標租案，代表集團事業版圖正式擴足公標案。

雲品規劃，以文化創意、永續循環、尊重在地等三大角度來規劃園區營運、餐飲管理和招商，「台東市北町日式建築宿舍群」將設置高端旅宿和餐廳，而鄰近鐵花村音樂聚落的「機關車庫」，則將發展餐飲服務，並串連在地創生業者，成為館外第 13、14 處經營據點，均預計今年底試營運。

雲品總經理丁原偉說明，看好國旅發展，將以母集團雲朗觀光等關係企業資源將台北、烏來、礁溪、漢本、DAKA、花蓮米崙、台東紅葉谷等據點串聯，促成北宜花東的深度旅遊，迎接未來國際客和喜歡深度旅遊的國旅客。

「台東市北町日式建築宿舍群」(原台東市民權里日式建築宿舍群) 建於 1940 年左右，2007 年公告登錄為歷史建築，是全台少數保留完整的日式建築宿舍群，也是日治末期台東街都市規劃的重要空間脈絡，在 2017 年獲文化部再造歷史現場補助計畫，耗資 2 億元修復 10 棟 13 戶，並於 2020 年完工。