盤後速報 - 安普新(6743)下週(8月5日)除息0.5元，預估參考價59.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:05
安普新(6743-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月29日)收盤價60.10元計算，預估參考價為59.6元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
安普新(6743-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為耳機產品設計及製造。消費性電子產品塑膠零組件設計及製造。近5日股價下跌0.98%，集中市場加權指數下跌3.28%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/05
|60.10
|0.5
|0.83%
|0.0
|2023/08/03
|55.9
|0.5
|0.89%
|0.0
|2022/08/03
|35.5
|0.5
|1.41%
|0.0
|2021/09/15
|87.5
|1.6393
|1.87%
|2.2951
|2020/08/18
|0.0
|0.45
|0.0%
|0.4962
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