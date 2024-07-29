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鉅亨速報

盤後速報 - 安普新(6743)下週(8月5日)除息0.5元，預估參考價59.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:05

安普新(6743-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月29日)收盤價60.10元計算，預估參考價為59.6元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

安普新(6743-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為耳機產品設計及製造。消費性電子產品塑膠零組件設計及製造。近5日股價下跌0.98%，集中市場加權指數下跌3.28%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/05 60.10 0.5 0.83% 0.0
2023/08/03 55.9 0.5 0.89% 0.0
2022/08/03 35.5 0.5 1.41% 0.0
2021/09/15 87.5 1.6393 1.87% 2.2951
2020/08/18 0.0 0.45 0.0% 0.4962

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