盤後速報 - 智邦(2345)下週(7月31日)除息10元，預估參考價502.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05
智邦(2345-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。
以今日(7月23日)收盤價512.00元計算，預估參考價為502.0元，息值合計為10.0元，股息殖利率1.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
智邦(2345-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。近5日股價下跌5.88%，集中市場加權指數下跌4.69%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/31
|512.00
|9.9956
|1.95%
|0.0
|2023/08/02
|394.5
|7.4998
|1.9%
|0.0
|2022/08/04
|253.0
|5.9987
|2.37%
|0.0
|2021/08/09
|332.5
|6.4956
|1.95%
|0.0
|2020/07/23
|247.0
|6.1903
|2.51%
|0.0
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