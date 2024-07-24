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鉅亨速報

盤後速報 - 智邦(2345)下週(7月31日)除息10元，預估參考價502.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

智邦(2345-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。

以今日(7月23日)收盤價512.00元計算，預估參考價為502.0元，息值合計為10.0元，股息殖利率1.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

智邦(2345-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。近5日股價下跌5.88%，集中市場加權指數下跌4.69%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/31 512.00 9.9956 1.95% 0.0
2023/08/02 394.5 7.4998 1.9% 0.0
2022/08/04 253.0 5.9987 2.37% 0.0
2021/08/09 332.5 6.4956 1.95% 0.0
2020/07/23 247.0 6.1903 2.51% 0.0

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