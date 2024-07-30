群益：科技股拉回原因未明朗 建議資金轉進金融、生技避風港

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-30 18:00

近期大盤快速回檔引發投資人的高討論和關切，群益投顧今 (30) 日發布 8 月財富管理月報指出，短期來看，造成本波科技類股股價拉回整理的原因未明朗前，建議將資金移到金融、生技等非科技股。

群益認為，展望 8 月，由於製造業庫存調整告終、企業獲利也呈逐季走高，股市可望維持長多，但短期而言，造成本波科技類股股價拉回整理的原因未明朗。

群益進一步說明，進入下半年以來，投資人引頸企盼的降息可望於 9 月實現，股市卻對物價增速下滑以利多出盡來反應，又 7 月 23 日 Alphabet 公布優異的財報，股價同樣以下跌回應，顯示投資人對現階段高額的 AI 投資何時變現，感到憂心。