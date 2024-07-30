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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.27%，總成交額110.46億

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 12:34

台股今日其他電子業類股表現強勁，30日12:34相關指數上漲2.27%，總成交額110.46億元，大盤占比13.47%。

該產業上漲家數27、下跌家數12、平盤家數7。領漲個股弘塑(3131-TW)30日12:33股價上漲120元，報1570.0元，漲幅8.28%。

其他電子類指數近5日下跌2.08%，櫃買市場加權指數下跌1.53%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.08% -1.53%
近一月 -8.22% -4.84%
近三月 +2.6% +4.58%
近六月 +34.5% +10.17%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22198.770.15%
弘塑15506.90%

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