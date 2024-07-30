盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.27%，總成交額110.46億
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 12:34
台股今日其他電子業類股表現強勁，30日12:34相關指數上漲2.27%，總成交額110.46億元，大盤占比13.47%。
該產業上漲家數27、下跌家數12、平盤家數7。領漲個股弘塑(3131-TW)30日12:33股價上漲120元，報1570.0元，漲幅8.28%。
其他電子類指數近5日下跌2.08%，櫃買市場加權指數下跌1.53%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.08%
|-1.53%
|近一月
|-8.22%
|-4.84%
|近三月
|+2.6%
|+4.58%
|近六月
|+34.5%
|+10.17%
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