盤中速報 - 光 電 業類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額147.30億
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 12:34
台股今日光電業類股表現強勁，30日12:34相關指數上漲2.07%，總成交額147.30億元，大盤占比5.17%。
該產業上漲家數48、下跌家數19、平盤家數1。領漲個股銘旺科(2429-TW)30日11:44股價上漲3.05元，報33.95元，漲幅9.87%。
光 電 業近5日下跌3.07%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|光 電 業
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.07%
|-0.42%
|近一月
|-2.41%
|-3.77%
|近三月
|+9.81%
|+8.14%
|近六月
|+8.81%
|+22.32%
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