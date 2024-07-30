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鉅亨速報

盤中速報 - 光 電 業類股表現強勁，漲幅2.07%，總成交額147.30億

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 12:34

台股今日光電業類股表現強勁，30日12:34相關指數上漲2.07%，總成交額147.30億元，大盤占比5.17%。

該產業上漲家數48、下跌家數19、平盤家數1。領漲個股銘旺科(2429-TW)30日11:44股價上漲3.05元，報33.95元，漲幅9.87%。

光 電 業近5日下跌3.07%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 光 電 業 集中市場加權指數
近一週 -3.07% -0.42%
近一月 -2.41% -3.77%
近三月 +9.81% +8.14%
近六月 +8.81% +22.32%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22170.450.03%
銘旺科33.959.87%

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