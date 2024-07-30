Fed降息倒計時！資金卡位投等債 00725B、00687B追募獲准

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-30 14:25

根據 Bloomberg 資料顯示，全台債券 ETF 七月以來規模再增加超過新台幣 1285 億元，整體規模直逼 2.7 兆元，其中國泰投資級公司債 (00725B-TW) 本月規模已新增超過百億元，達到 1125 億元，且本周 (7/29 起) 第 7 次追加募集生效。

國泰投信旗下另一檔人氣高的國泰 20 年美債 (00687B-TW) 同樣獲准通過第 13 次追募，規模超過 1769 億元，顯見債券 ETF 市場火力仍旺，且以高信評債券最受歡迎。

國泰投資級公司債經理人李育齡表示，美國總統大選近期選情劇烈變化，拜登退選導致整體選舉不確定性上升，先前川普穩定領先之局勢可能有所變化，有待密切關注；目前川普勝選機率仍較高，而川普以商人起家，若當選大有可能提高關稅等保護美國的貿易措施，屆時美國國內物價上漲，預期短期通膨不易下降。

然而，撇除總統大選因素，近期通膨數據劣於市場預期、有所放緩，數據顯示 2024 下半年降息機率上升。根據芝商所 FedWatch 7/29 資料，目前聯邦基金期貨投資人預期，7 月底 Fed 會議按兵不動的可能性高達 95.9%，但對 9 月降息的預期則高達 100%，認為降息 1 碼的機率達 85.8%；降息 2 碼的機率則為 13.8%。

00725B 經理人李育齡進一步說明，聯準會自去年年底暫停升息後，即使降息延宕，債券 ETF 熱度不斷，今年已有多達四檔的債券 ETF 掛牌成立，當中又以投等債居多；接下來還有債券 ETF 即將募集，顯見市場熱情不減。目前市場規模前十大債券 ETF 皆為投等債，建議投資人在選擇債券 ETF 時，以違約率較低的投等債為首選。

00725B 是國泰投信債券 ETF 中規模最大的公司債，追蹤的「彭博 10 年期以上 BBB 美元息收公司債 (中國除外) 指數」平均到期殖利率有 5.98%，逼近 6% 的水準，基金採每季配息機制，為領息族、退休族帶來靈活的現金流，目前每張價格約 37 元，相較降息前最高曾超過 46 元，大概打了 8 折，殖利率還更高。