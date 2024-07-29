國泰投信張錫：科技ETF跌得大、彈得高可趁台股急跌分批布局

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-29 10:57

台股上周歷經強颱過境，26 日暴跌 752 點，創史上次大跌點，收在 22119 點，國泰投信董事長張錫表示，台股之前漲多，時序進入第三季後，有美國大選、企業財報等雜訊干擾，投資人容易信心動搖獲利了結，但 AI 大趨勢未變，台股急跌其實就是分批佈局的機會，建議趁價格拉回時，分批布局波動較大的科技型 ETF，即使現在跌得大，也會是未來跑得較快的趨勢產業。

張錫分析，美股通常在第三季表現較弱，但第四季又會開始轉強，大多是全年最佳的季度。且不只美股在第三季表現較弱，台股在第三季表現通常也會較為震盪，平均的季度漲跌為下跌 2%，但如同美股趨勢，第四季後的台股通常又會重返強勢，甚至第四季延續到第一季的上漲機率高達 7 成以上，合理推估面對市場短期的回檔，應可不必過度擔憂。

國泰投信 ETF 研究團隊表示，面對回檔，更要精挑細選未來更具漲相的投資標的，科技型 ETF 不意外仍會是之後長線的成長重心，今年受惠於 AI 半導體領導企業的台積電、鴻海，聯發科等大型權值股上漲，以及輝達概念股、蘋果新機供應鏈等題材帶動下，多檔「含積」的 ETF 屢創歷史高價。

其中國泰台灣 5G+(00881-TW) 市價從年初的不到 20 元，一度拉升到最高超過 27 元，隨著大盤回檔，00881 股價也從 27.35 元回落到上周五的 24.11 元，讓投資人趕忙殺進場撿便宜，僅週五單日就有超過 3 萬多張的成交量。

國泰台灣 5G+ 經理人蘇鼎宇表示，00881 持股以台灣科技國家隊為主，其中有三成是台積電，這幾日台積電股價雖然受到籌碼面影響，拉回幅度較大，但台積電擴廠及獲利都在穩健成長中，訂單量顯著成長，基本面跟成長性無虞。