一年漲近4千萬！美豪宅漲幅創近兩年之最 美媒：再次印證房市貧富分化時代已至

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 11:18

最新數據顯示，即便今年第二季美國豪宅價格創歷史新高，購買的人仍大有人在，這也再次凸顯美國房市已處於貧富分化的新時代

根據 Redfin 統計，普通豪宅年增約 9% 至 118 萬美元 (約 3880 萬台幣) 的歷史高價，創近兩年來最大漲幅，且增長速度是普通非豪宅房價增速的兩倍以上，後者僅上漲不到 4%。不過，普通非豪宅的中位數房價依舊上漲至 34 萬 2500 美元(約 1126 萬台幣)，創下歷史紀錄。

分析師指出，今年第二季豪宅銷量仍小幅上漲，但普通住宅銷量下滑超過 3%，為十年來銷量最低的第二季。根據 NAR 數據，全美百萬美元以上豪宅銷量上月呈現年增表現，但其他所有價位的住宅銷量都出現下滑。美國房市目前已經不像疫前火爆，但豪宅市場成長速度更快。

根據 Redfin 沃斯堡分店房仲報告，價格合理的高檔住宅依舊有強勁的需求，特別是那些外觀精美和可以拎包入住的房產。

雖然每個人都能感受到高房價影響，但快速上漲的房貸利率對富人來說卻不是障礙，因為他們不用貸款買房。

Redfin 數據顯示，在今年 5 月為止的三個月，約 44% 賣出的豪宅使用現金買下，NAR 數據也顯示上月用現金買房比例佔總成交量的 28%，這一數字跟去年和今年 5 月相比沒有太大變化。

此外，豪宅平均售價漲幅最大的是普羅維登斯，其次是聖約瑟和紐約州拿騷縣，銷量成長幅度最大的則是納許維爾、坦帕和西雅圖，但今年第二季成交價最高的兩套豪宅分別位於科羅拉多州的度假城市葛籣伍德斯普林斯，其中一間成交價為 7700 萬美元 (約 25.3 億台幣)，洛杉磯的一間豪宅成交價約 6300 萬美元，排在第三位。

不過，Redfin 資深經濟學家 Sheharyar Bokhari 說，雖然豪宅市場抵擋住高房貸利率的影響，這得益於有大量購屋者使用全現金買房，但隨著銷量趨於穩定和更多住宅掛牌待售，豪宅房價不太可能繼續維持高速上漲。除豪宅外，所有類型房屋的庫存都在增長，待售時間更長。