波克夏Q2可能已大筆出售蘋果持股的七大因素

鉅亨網編譯許家華 2024-07-30 12:54

股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 第二季出售了更多蘋果 (AAPL-US) 股票嗎？

一些投資者認為，巴菲特在第一季減持蘋果 13% 股份至剩下約莫 7.89 億持股後，第二季可能合計賣出蘋果 1 億股或以上，與第一季約 1.16 億股的出售量一致。

波克夏海瑟威公司沒有立即對此事發表評論。

波克夏海瑟威將在 8 月 3 日公佈其第二季 10-Q 報表時披露蘋果持股變動，屆時該報表將與財報一同發布，其中營業利益、現金總額和股票回購均是財報重點。

10-Q 列出波克夏的大型持股，以當前市值來估算，蘋果是波克夏最大筆的投資，約 1720 億美元 (以 3 月 31 日持股量計算)。蘋果股價周一上漲 0.13% 至每股 218.24 美元，波克夏約持有蘋果 5% 股權，為蘋果最大股東之一。

波克夏海瑟威繼續減持蘋果股份的七大蛛絲馬跡

1) 巴菲特在 5 月的波克夏年會上表示，到第二季末，該公司的現金「可能」約為 2000 億美元。截至 3 月底，波克夏海瑟威在保險和其他關鍵業務上的現金總額為 1820 億美元，其中大部分投資於國庫券。

這意味著第二季現金將增加約 200 億美元，考慮到波克夏海瑟威每季稅後收益約為 100 億美元，可能需要出售股票才能達到這一數字，而蘋果是波克夏最有可能大規模出售的股權之一。

2) 巴菲特的習慣，只要開始拋售某一檔股票，就會持續下去。他對美國合眾銀行 (U.S. Bancorp)、富國銀行 (Wells Fargo)、紐約梅隆銀行 (Bank of New York Mellon) 及惠普公司 (HP) 、派拉蒙環球 (PARA-US) 的操作中均是如此，一些曾經的重倉股如今已被波克夏清倉。

4）蘋果股價強勁，巴菲特第一季出售蘋果股份時，該股跌至 160 美元左右，第二季蘋果股價又突破 200 美元。

5）巴菲特傾向價值投資。雖然幾十年來，93 歲的巴菲特已大幅度轉型為成長型投資者，但他對價格非常敏感，通常不願意為一檔股票支付本益比 15 以上的交易價。波克夏在 2016 年至 2018 年以本益比 13-14 左右建立蘋果大部分倉位，但現在蘋果本益比已達 30 (以 2025 年 9 月止的本財年預估獲利計算)，已是當年建倉時的兩倍。

6) 巴菲特雖然 5 月時表示，蘋果「極有可能」成為波克夏年底持股最多的公司，但他並沒有承諾維持當時的規模。

7）稅收。巴菲特曾在大會上提到公司稅率提高的可能性，以每股約 34 美元的成本基礎計算，波克夏坐擁蘋果持股巨大收益， 若民主黨 11 月勝選後，企業稅可能上升，屆時出售蘋果股票的課稅將更龐大。