鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球保健UHS-US的目標價調升至227元，幅度約3.18%
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 02:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對環球保健(UHS-US)提出目標價估值：中位數由220元上修至227元，調升幅度3.18%。其中最高估值256元，最低估值186元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予環球保健評價：積極樂觀10位、保持中立9位、保守悲觀0位。
環球保健今(30日)收盤價為216.91元。近5日股價上漲3.18%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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