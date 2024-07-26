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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球保健(UHS-US)EPS預估上修至14.12元，預估目標價為219.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:15

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對環球保健(UHS-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.86元上修至14.12元，其中最高估值16.13元，最低估值13.4元，預估目標價為219.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值16.13(14.67)18.4821.1418.44
最低值13.4(12.99)14.9116.5518.44
平均值14.76(13.83)16.3517.9318.44
中位數14.12(13.86)15.7517.5718.44

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值157.25億167.22億177.93億174.09億
最低值155.70億162.18億168.02億174.09億
平均值156.45億165.40億174.50億174.09億
中位數156.51億165.32億175.47億174.09億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入113.78億115.59億126.42億133.99億142.82億

詳細資訊請看美股內頁：
環球保健(UHS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUHS

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