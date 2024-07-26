鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球保健(UHS-US)EPS預估上修至14.12元，預估目標價為219.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對環球保健(UHS-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.86元上修至14.12元，其中最高估值16.13元，最低估值13.4元，預估目標價為219.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.13(14.67)
|18.48
|21.14
|18.44
|最低值
|13.4(12.99)
|14.91
|16.55
|18.44
|平均值
|14.76(13.83)
|16.35
|17.93
|18.44
|中位數
|14.12(13.86)
|15.75
|17.57
|18.44
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|157.25億
|167.22億
|177.93億
|174.09億
|最低值
|155.70億
|162.18億
|168.02億
|174.09億
|平均值
|156.45億
|165.40億
|174.50億
|174.09億
|中位數
|156.51億
|165.32億
|175.47億
|174.09億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|113.78億
|115.59億
|126.42億
|133.99億
|142.82億
詳細資訊請看美股內頁：
環球保健(UHS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：NatWest Group Plc - ADR(NWG-US)EPS預估上修至1.06元，預估目標價為9.17元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mr. Cooper Group IncCOOP-US的目標價調升至100元，幅度約5.82%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估下修至8.74元，預估目標價為116.57元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司RDDT-US的目標價調升至67元，幅度約3.08%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇