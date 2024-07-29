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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至38.1元，預估目標價為262.50元

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 22:15

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2024年EPS預估：中位數由37.42元上修至38.1元，其中最高估值41.45元，最低估值35元，預估目標價為262.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值41.45(41.45)38.0142.25
最低值35(35)32.5433.58
平均值37.76(37.57)35.4138.18
中位數38.1(37.42)35.2538.36

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值116.94億124.06億128.95億
最低值98.31億98.42億101.27億
平均值106.52億112.22億116.00億
中位數105.14億116.66億118.03億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS16.2915.31-1.57-25.5052.27
營業收入41.79億51.55億52.68億50.49億90.91億

詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRNR

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