鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至38.1元，預估目標價為262.50元
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2024年EPS預估：中位數由37.42元上修至38.1元，其中最高估值41.45元，最低估值35元，預估目標價為262.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|41.45(41.45)
|38.01
|42.25
|最低值
|35(35)
|32.54
|33.58
|平均值
|37.76(37.57)
|35.41
|38.18
|中位數
|38.1(37.42)
|35.25
|38.36
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|116.94億
|124.06億
|128.95億
|最低值
|98.31億
|98.42億
|101.27億
|平均值
|106.52億
|112.22億
|116.00億
|中位數
|105.14億
|116.66億
|118.03億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|16.29
|15.31
|-1.57
|-25.50
|52.27
|營業收入
|41.79億
|51.55億
|52.68億
|50.49億
|90.91億
詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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