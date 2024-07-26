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鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球保健UHS-US的目標價調升至219元，幅度約9.5%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對環球保健(UHS-US)提出目標價估值：中位數由200元上修至219元，調升幅度9.5%。其中最高估值240元，最低估值186元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予環球保健評價：積極樂觀9位、保持中立9位、保守悲觀1位。

環球保健今(26日)收盤價為204.99元。近5日股價上漲9.5%，標普指數下跌2.62%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股UHS市場預估目標價

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