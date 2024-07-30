鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際商業機器IBM-US的目標價調升至200元，幅度約5.16%
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 04:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對國際商業機器(IBM-US)提出目標價估值：中位數由190.18元上修至200元，調升幅度5.16%。其中最高估值225元，最低估值130元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予國際商業機器評價：積極樂觀9位、保持中立9位、保守悲觀5位。
國際商業機器今(30日)收盤價為191.53元。近5日股價上漲5.16%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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