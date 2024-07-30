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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Olin Corp.OLN-US的目標價調降至49元，幅度約5.77%

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 00:15

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Olin Corp.(OLN-US)提出目標價估值：中位數由52元下修至49元，調降幅度5.77%。其中最高估值75元，最低估值41元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Olin Corp.評價：積極樂觀8位、保持中立9位、保守悲觀1位。

Olin Corp.今(30日)收盤價為44.945元。近5日股價下跌5.77%，標普指數下跌0.83%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股OLN市場預估目標價

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Olin Corp.45.0451.02%

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