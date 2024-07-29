鉅亨速報 - Factset 最新調查：康耐視CGNX-US的目標價調升至52元，幅度約8.33%
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對康耐視(CGNX-US)提出目標價估值：中位數由48元上修至52元，調升幅度8.33%。其中最高估值60元，最低估值40元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予康耐視評價：積極樂觀10位、保持中立11位、保守悲觀1位。
康耐視今(29日)收盤價為49.75元。近5日股價下跌8.33%，標普指數下跌0.83%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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