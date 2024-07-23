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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Olin Corp.(OLN-US)EPS預估下修至3.24元，預估目標價為59.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 02:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Olin Corp.(OLN-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.33元下修至3.24元，其中最高估值4.01元，最低估值2.28元，預估目標價為59.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.01(4.01)7.17.51
最低值2.28(2.65)3.23.41
平均值3.21(3.28)5.446.55
中位數3.24(3.33)5.46.77

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值74.95億95.95億102.68億
最低值66.54億70.85億72.99億
平均值69.33億76.57億80.83億
中位數68.97億76.18億78.07億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.07-6.147.968.943.57
營業收入61.10億57.58億89.11億93.76億68.33億

詳細資訊請看美股內頁：
Olin Corp.(OLN-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOLN

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