鉅亨速報 - Factset 最新調查：Olin Corp.(OLN-US)EPS預估下修至3.24元，預估目標價為59.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 02:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Olin Corp.(OLN-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.33元下修至3.24元，其中最高估值4.01元，最低估值2.28元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.01(4.01)
|7.1
|7.51
|最低值
|2.28(2.65)
|3.2
|3.41
|平均值
|3.21(3.28)
|5.44
|6.55
|中位數
|3.24(3.33)
|5.4
|6.77
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|74.95億
|95.95億
|102.68億
|最低值
|66.54億
|70.85億
|72.99億
|平均值
|69.33億
|76.57億
|80.83億
|中位數
|68.97億
|76.18億
|78.07億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.07
|-6.14
|7.96
|8.94
|3.57
|營業收入
|61.10億
|57.58億
|89.11億
|93.76億
|68.33億
詳細資訊請看美股內頁：
Olin Corp.(OLN-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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