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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：ICICI Bank Ltd. - ADRIBN-US的目標價調升至33.44元，幅度約4.38%

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 02:15

根據FactSet最新調查，共46位分析師，對ICICI Bank Ltd. - ADR(IBN-US)提出目標價估值：中位數由32.04元上修至33.44元，調升幅度4.38%。其中最高估值36.31元，最低估值26.39元。

綜合評級 - 共有46位分析師給予ICICI Bank Ltd. - ADR評價：積極樂觀42位、保持中立4位、保守悲觀0位。

ICICI Bank Ltd. - ADR今(30日)收盤價為28.835元。近5日股價下跌4.38%，標普指數下跌0.83%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股IBN市場預估目標價

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