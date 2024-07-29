鉅亨速報 - Factset 最新調查：Olin Corp.(OLN-US)EPS預估下修至2.25元，預估目標價為55.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 14:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Olin Corp.(OLN-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.52元下修至2.25元，其中最高估值4.01元，最低估值1.52元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.01(4.01)
|7.1
|7.45
|最低值
|1.52(1.52)
|2.66
|3.35
|平均值
|2.46(2.51)
|4.81
|5.93
|中位數
|2.25(2.52)
|4.81
|6.69
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|74.95億
|95.95億
|102.68億
|最低值
|60.25億
|61.00億
|62.05億
|平均值
|67.23億
|74.19億
|79.00億
|中位數
|68.09億
|72.95億
|78.07億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.07
|-6.14
|7.96
|8.94
|3.57
|營業收入
|61.10億
|57.58億
|89.11億
|93.76億
|68.33億
詳細資訊請看美股內頁：
Olin Corp.(OLN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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