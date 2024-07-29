瘋「男神」！ 兆豐關公卡滿周年 持卡人7成男性、科技業最多 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-29 20:18

男神卡發威！兆豐銀行自去年與全台唯一武財神廟「威天宮」合作，發行台灣首張關公卡以來，男性持卡人占比近 7 成，且該卡無論在簽帳金額或簽帳筆數的店家排行上，都由威天宮奪冠，廟內單筆刷卡金額更是刷出高達 3,500 元的平均值。

值得一提的是，由於兆豐銀行會自關公卡的一般刷卡消費中提撥 0.25% 捐助行善積德，此次為歡慶關公卡上市滿周年，兆豐銀行也將累積已逾 31 萬元的善款全數捐予「社團法人中華關聖帝君文化交流協會」，將用於警察大學獎助學金、捐贈大坑國小物資及辦理社區關懷，讓信眾的每一筆消費都能用做公益。

作為全台第一張男神卡，兆豐關公卡的實際辦卡族群也與一般信用卡有所差異，除了明顯的男女比例差異高達 7 比 3，職業方面也出現非常有趣的現象，佔比最高的職業竟是科技業，比例將近一成，顯示武財神魅力，科技新貴也難擋！此外，持卡人的主要年齡也非傳統認知的長輩，以 4 字頭佔最多數，高達 35%，其次則是 3 字頭信眾，比例約 26%。