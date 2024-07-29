【量大強漲股整理】台股止穩的訊號就看這，利基型股怎麼挑選?

鉅亨研報 2024-07-29 17:38

加權指數，今日開高震盪，終場上漲 45.28 點，收在 22164.49 點，成交量 3992 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 6.76 億，投信買超 61.95 億，自營商賣超 141.15 億，三大法人合計賣超 85.96 億，其中，投信連 19 買，累計 1035.66 億。

目前台股的基本面沒有太大問題，台股上半年營收年增率也超過 10%，基本面沒有太大問題，即將進入除權息旺季，光是 7 月底前便有高達 3,065 億元，137 家上市櫃公司現金股息發放，預期資金將回流股市，提供下檔支撐，整理完畢後，有望站穩季線再度上攻。

權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲 2.16%，收在 944 元，台積先進製程維持強勁需求，全球大型科技廠幾乎包下台積電 3 奈米產能，訂單甚至排到 2025 年，今明兩年成長動能無虞；(2317-TW)鴻海，上漲 0.52%，收在 193 元，鴻海第 3 季在 (AAPL-US) 蘋果發表 iPhone 16 系列新機備貨旺季下，營運將逐漸加溫，因應 iPhone 16 系列新機備貨，祭出加價兩成的薪資招工，可見成長動能相當強勁；(2454-TW)聯發科，下跌 0.4%，收在 1240 元，聯發科進軍電動機車市場數位儀表板，不僅可提供即時數據分析、也擁有語音助理、音樂串流和導航等等功能，有望增添營運動能。

AI 晶片需求成長將帶動 ABF 需求上升，能明顯改善 ABF 產業供過於求狀況，ABF 族群有望從谷底反彈上漲；(3189-TW)景碩，盤中上漲逾 6%，來到 127.5 元，市場傳出景碩通過 (2330-TW) 台積電 AI 晶片的 ABF 載板認證，並成功打進輝達 GB200 供應鏈，營收有望迎來強勁的成長動能。

(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；(3450-TW)聯鈞，今日收平盤 125 元，6 月營收 5.41 億，年增 21.9%，聯鈞主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2023Q4 順利完成北美大客戶認證，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，帶動企業毛利率上升，聯鈞已經具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程，2024H1 營運目標為開始小量生產並取得主要客戶認證，全面搶攻 AI 商機。

2023 年台電轉供給民間企業的綠電已達 17 億度，年增 50%，充分顯示本土綠電需求正在快速成長，再加上全球重量級企業和雲端服務業者紛紛來台灣設立資料中心，綠電需求有望迎來爆發，(6994-TW) 富威電力，盤中上漲逾 7%，來到 151 元，富威電力不僅是台灣首批獲得綠電販售資格的企業，目前更是台灣綠電轉供據點最多的企業，未來成長動能可，再加上 2024 年 4 月蘇澳 50MW E-dReg 儲能案場已併網，未來儲能營收也將會大幅增加。

美國聯準會有望進入降息循環，讓市場資金持續從大型科技股轉移到對利率敏感的營建族群，甚至點名具有多元題材股，將有表現機會 (2524-TW) 京城，亮燈漲停，收在 93.2 元，6 月營收 4.9 億元，年增 130%，(1808-TW)潤隆，7 月 26 日公告以總價 10 億 2734 萬元，取得同屬 (2524-TW) 京城與其關係人 506.08 坪土地，2 次土地總收購坪數為 946.82 坪，購入總額 23 億 3918 萬 9475 元，7 月 29 日京城也發出重大資訊，在第 2 次交易中售出 486.72 坪，總計 2 次土地處分利益總計高達 10.99 億元。

(2362-TW) 藍天，上漲 0.73%，收在 55.2 元，2024Q2 歐洲和亞太客戶拉貨需求增溫，筆電出貨量明顯成長，2024Q3 中國客 因應旺季備貨效益開始浮現，下半年表現會比上半年更好，藍天期下中國百腦匯 18 家科技智能廣場客流量逐步回溫，營收和獲利也穩定回升，藍天台北雙子星 BOT 案總開發金額高達 600 億，預計 2027 年正式完工，每年預期可創造上億元經濟產值。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師