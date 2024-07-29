車用、工控需求不振 意法半導體調降全年營收展望

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-29 17:42

IDM 大廠意法半導體 (STMicroelectronics)(STM-US) 今 (29) 日公布第二季財報，並釋出第三季展望，由於工控與車用需求依舊疲弱，第三季營收中位數估年減 26.7%，也調降全年營收展望至 132 至 137 億美元。

意法半導體第二季營收達 32.3 億美元，季減 6.7%，年減 25.3%，毛利率 40.1%，季減 1.6 個百分點，年減 8.9 個百分點，營益率 11.6%，季減 4.3 個百分點，年減 14.9 個百分點，淨利 3.53 億美元，季減 31.2%，年減 64.8%，稀釋每股盈餘 0.38 美元。

意法半導體上半年受 MCU、功率及離散元件業績下滑影響，營收降至 67 億美元，毛利率 40.9%，營益率 13.8%，淨利 8.65 億美元，稀釋每股盈餘 0.92 美元；展望第三季，營收中位數預估為 32.5 億美元，毛利率 38%。

意法半導體總裁暨執行長 Jean-Marc Chery 表示，第二季營收高於預估中位數，主要受惠個人電子產品營收上揚，但車用產品營收卻低於預期，抵消部分增幅，毛利率則大致符合預期。

意法半導體坦言，由於工業需求並未回暖，車用產品需求不振，第三季營收中位數預估 32.5 億美元，年減 26.7%，但較上季微幅增加 0.6%，毛利率預計 38%，已計入閒置產能影響 3.5 個百分點的因素。