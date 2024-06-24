意法在義大利打造8吋SiC園區 2026年起量產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-24 19:15

意法半導體 (STM-US) 今 (24) 日宣布，將於義大利卡塔尼亞打造一座結合 8 吋碳化矽 (SiC) 功率元件和模組製造、封裝、測試於一體的綜合性大型製造基地，透過整合同一地點現有之碳化矽基板製造廠，打造一個碳化矽產業園區，達成在同一個園區內全面垂直整合製造及量產碳化矽之願景，預計 2026 年開始量產。

意法半導體指出，新碳化矽產業園區的落成是公司一個重要的里程碑，將提供客戶碳化矽元件，使其用於汽車、工業和雲端基礎建設等應用領域，加速電氣化並提升效能。

意法半導體總裁暨執行長 Jean-Marc Chery 表示，卡塔尼亞碳化矽產業園區將強化 ST 全垂直整合碳化矽的製造實力，穩固 ST SiC 技術於未來幾十年在汽車和工業市的領先地位。該專案帶來的規模經濟和協作效應將讓我們能夠利用大規模製造能力進行技術創新，協助歐洲乃至全球客戶加速電氣化轉型，同時尋求效能更高的解決方案，達成他們低碳減排之目標。

該碳化矽產業園區將成為意法半導體全球碳化矽生態圈的中心，整合所有製程，包括碳化矽晶片基板開發、外延生長製程、8 吋晶圓製造及模組封裝、製程研發、產品設計，以及先進裸片、電源系統、模組研發實驗室和封裝測試。

意法指出，該專案也將成為歐洲首座一站式量產 8 吋碳化矽的綜合製造基地，整合碳化矽生產的完整製程（基板、外延、晶圓加工和晶片封測）。為提升晶片良率和性能，該專案將採用 8 吋晶圓製造技術。