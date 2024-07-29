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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLCSW-US的目標價調降至55元，幅度約4.35%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 16:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)提出目標價估值：中位數由57.5元下修至55元，調降幅度4.35%。其中最高估值66元，最低估值52元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Smurfit Westrock PLC評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀0位。

Smurfit Westrock PLC今(29日)收盤價為48.81元。近5日股價上漲4.35%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股SW市場預估目標價

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Smurfit Westrock PLC48.812.35%

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