鉅亨速報 - Factset 最新調查：那斯達克NDAQ-US的目標價調升至73元，幅度約3.55%
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 18:17
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對那斯達克(NDAQ-US)提出目標價估值：中位數由70.5元上修至73元，調升幅度3.55%。其中最高估值82元，最低估值53元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予那斯達克評價：積極樂觀9位、保持中立7位、保守悲觀1位。
那斯達克今(29日)收盤價為66.96元。近5日股價上漲3.55%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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