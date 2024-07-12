鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至3.3元，預估目標價為54.12元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 12:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.37元下修至3.3元，其中最高估值3.88元，最低估值2.16元，預估目標價為54.12元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.88(3.88)
|4.75
|5.49
|5.95
|最低值
|2.16(2.16)
|3.83
|4.25
|4.53
|平均值
|3.16(3.2)
|4.24
|4.74
|5.45
|中位數
|3.3(3.37)
|4.14
|4.49
|5.87
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|124.35億
|128.94億
|133.85億
|134.39億
|最低值
|120.19億
|126.30億
|130.84億
|134.39億
|平均值
|121.60億
|127.75億
|132.21億
|134.39億
|中位數
|120.94億
|127.89億
|132.08億
|134.39億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.26
|2.60
|3.12
|3.84
|3.17
|營業收入
|101.27億
|97.24億
|119.46億
|134.68億
|121.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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