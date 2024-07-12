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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至3.3元，預估目標價為54.12元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 12:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.37元下修至3.3元，其中最高估值3.88元，最低估值2.16元，預估目標價為54.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.88(3.88)4.755.495.95
最低值2.16(2.16)3.834.254.53
平均值3.16(3.2)4.244.745.45
中位數3.3(3.37)4.144.495.87

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值124.35億128.94億133.85億134.39億
最低值120.19億126.30億130.84億134.39億
平均值121.60億127.75億132.21億134.39億
中位數120.94億127.89億132.08億134.39億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.262.603.123.843.17
營業收入101.27億97.24億119.46億134.68億121.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSSW

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