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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至3.37元，預估目標價為53.94元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:16

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.51元下修至3.37元，其中最高估值3.88元，最低估值2.16元，預估目標價為53.94元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.88(3.91)4.755.495.95
最低值2.16(2.16)3.834.254.53
平均值3.2(3.38)4.244.715.45
中位數3.37(3.51)4.164.465.87

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值125.97億133.46億137.76億134.39億
最低值120.19億126.30億130.84億134.39億
平均值122.48億128.89億133.32億134.39億
中位數121.24億128.08億132.24億134.39億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.262.603.123.843.17
營業收入101.27億97.24億119.46億134.68億121.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSW

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