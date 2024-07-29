search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADR(E-US)EPS預估上修至4.56元，預估目標價為38.05元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 14:15

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Eni Spa - ADR(E-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.47元上修至4.56元，其中最高估值5.38元，最低估值3.6元，預估目標價為38.05元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.38(5.38)5.215.455.44
最低值3.6(3.6)3.993.853.93
平均值4.49(4.49)4.574.684.51
中位數4.56(4.47)4.584.724.34

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1,223.95億1,298.51億1,375.61億1,440.32億
最低值748.25億491.30億503.09億961.59億
平均值1,031.42億975.25億971.33億1,202.87億
中位數1,037.47億1,062.75億1,045.83億1,206.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.09-5.523.818.323.05
營業收入782.14億501.44億905.10億1,392.67億1,013.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Eni Spa - ADR(E-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSE

相關行情

台股首頁我要存股
Eni Spa - ADR31.664.52%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty