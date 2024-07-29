鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADR(E-US)EPS預估上修至4.56元，預估目標價為38.05元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 14:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Eni Spa - ADR(E-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.47元上修至4.56元，其中最高估值5.38元，最低估值3.6元，預估目標價為38.05元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.38(5.38)
|5.21
|5.45
|5.44
|最低值
|3.6(3.6)
|3.99
|3.85
|3.93
|平均值
|4.49(4.49)
|4.57
|4.68
|4.51
|中位數
|4.56(4.47)
|4.58
|4.72
|4.34
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,223.95億
|1,298.51億
|1,375.61億
|1,440.32億
|最低值
|748.25億
|491.30億
|503.09億
|961.59億
|平均值
|1,031.42億
|975.25億
|971.33億
|1,202.87億
|中位數
|1,037.47億
|1,062.75億
|1,045.83億
|1,206.69億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.09
|-5.52
|3.81
|8.32
|3.05
|營業收入
|782.14億
|501.44億
|905.10億
|1,392.67億
|1,013.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Eni Spa - ADR(E-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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