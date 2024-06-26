亞泰金屬2元股息訂7/18除息 手中訂單直透明年底

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-01 16:18

CCL(銅箔基板) 設備廠亞泰金屬 (6727-TW)，今 (1) 日敲定對去年配發的 2 元股息訂 7 月 18 日除息交易，亞泰金屬在新增桃園楊梅二廠正式啟用，使得產線調度更加靈活，在客戶端需求提升同時，整體營運掌握度至 2025 年下半年，預估掌握的未結案訂單金額達 20 億元。

亞泰金屬 2024 年第一季財報營收 3.67 億元，毛利率 19.93%，稅後純益 4507 萬元，年增 48.62%，每股純益達 1.82 元。

亞泰金屬為專業的銅箔基板高階含浸與各式水平塗佈設備製造商，全力深化旗下儀電控制、含浸技術、塗佈、貼合、乾燥成膜、張力控制等關鍵核心技術，有效滿足市場對高精度、高穩定度和高效能生產設備的需求，且在楊梅二廠正式啟用，使得產線調度更加靈活，擴增多元產業客戶接單動能，增加市場競爭力。

亞泰金屬總經理黃源財指出，2024 年隨著各項 AI 應用發展，伺服器、低軌衛星、ASIC(特殊應用積體電路)、高階電信網通、電動車市場等需求顯著提升，加上因應中國終止 ECFA 部分產品關稅減讓及中美貿易戰等因素，都推進 CCL、PCB 相關大廠陸續增加資本支出投入及前往東南亞擴廠布局，不僅如此，隨著高階電子材料升級加速，且配合終端需求的製程要求，皆帶動旗下客戶對於增加設備力道明顯加大，挹注亞泰金屬整體營運掌握度至 2025 年下半年。

亞泰金屬進一步指出，公司仍持續擴大業務佈局、提升產品自製率，積極調配旗下楊梅一、二廠產品生產配置，除提高產線調度靈活性、組裝自製率和生產製程效率外，並可增加投入軟性基板、被動元件、複合材料等水平塗布相關應用設備生產組裝，挹注未來整體營運效益、市場競爭力持續提升，並持續奠定集團於全球銅箔基板高階含浸設備站穩領先地位。