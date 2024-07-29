〈日股盤後〉日經指數反彈上揚2.1% 9天以來首度上漲

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 14:56

追隨美股上周五的漲勢，日經指數周一 (29 日) 收盤上漲 801.22 點或 2.13%，報 38468.63 點，這是自本月 16 日以來，共 9 個交易日中日經指數首次上漲。東證指數收盤上漲 60.13 點或 2.23%，收 2759.67 點。

美元兌日元僅小幅波動，盤中下跌 0.26%，至 153.32。

日經指數周一高開，隨後漲勢擴大，盤中最高觸及 38719.70 點，漲點達 1052 點，除了公布強勁財務業績的股票大幅上漲外，基於個別因素的交易也很活躍。

市場交易員表示，今天強漲主要是針對上周過度下跌的反彈，本周，隨著日本與美國央行即將發布利率政策，市場觀望情緒增加，波動可能上升。

日經 225 指數當天漲幅最大的是信越化學工業株式會社上漲 8.57%，即 540.00 日元，收於 6844.00 日元。 Rakuten Inc 上漲 7.56% 或 63.50 日元，收在 903.80 日元。

跌幅最大的是衛材株式會社下跌 12.98%，即 860.00 日元，報 5,768.00 日元。日立建機株式會社 (Hitachi Construction Machinery Co.) 下跌 9.54%，收於 3764.00 日元。