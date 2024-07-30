eVTOL製造商 扎堆法恩堡國際航空展

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 07:56

在今年法恩堡國際航空展上，電動起降飛機（eVTOL）領域不乏熱情和交易，各大製造商紛紛展示旗下引以為傲的產品。

這種小型的、更安靜的、可持續發展的飛機，備受行業關注。它們通常被稱為空中計程車，能夠搭載不超過四名乘客，預估在未來十年內將湧入全球更多城市。

在這個剛剛起步的行業中，絕大多數 eVTOL 都是螺旋槳驅動，其中設置在固定機翼上的旋翼，可以旋轉，使飛機能夠像直升機一樣起飛和降落，並像飛機一樣飛行。

此外，由於它們是電池供電，因此是零排放，但這也限制了它們的航程和飛行時間。

eVTOL 完美地適應了城市飛行帶來的「變革之風」。業界預測，未來或有一天，乘客將能夠以與優步相近的價格乘坐這種飛行器。

在本次國際航展上展出的製造商，包括德國的 Lilium，西班牙的 Crisalion，英國的 Vertical Aerospace；波音公司旗下 Wisk Aero 和 Joby 均展出了全尺寸原型機。

此外，巴西航空工業公司（Embraer）則熱衷於展示 Eve 原型機，該原型機本月已在巴西展出。

德國企業 Lilium 是一家知名度較高的 eVTOL 製造商，其設計採用了 30 台渦輪風扇噴氣發動機，不是使用許多帶有螺旋槳的旋轉發動機。

Lilium 執行長 Klaus Roewe 指出，30 台發動機，意味著這架飛機的安全性更高，並且它比商用直升機更安靜，也更舒適。

西班牙 Crisalion 也接獲一筆訂單。上周四（7 月 25 日），迪拜直升機服務運營商 Air Chateau 宣布，已經向 Crisalion 採購 10 架 eVTOL，這將支持阿聯酋空中計程車服務的發展。

在不到一年的時間裡，Air Chateau 已向 Crisalion 下了十筆空中計程車的訂單，總體預訂量達到 125 架。

Crisalion 營運長 Oscar Lara 說：「迪拜是我們的核心市場之一，我們希望繼續擴大在該地區的業務。」

英國 eVTOL 公司 Vertical Aerospace 在會展上展示了 VX4，該機型的原型機據稱目前正在其基地進行測試。