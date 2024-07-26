〈日股盤後〉日經指數連8天下跌 近3年首見 尾盤跌勢加劇

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 15:00

日股日經指數周五 (26 日) 持續疲軟，收盤下跌 202 點或 0.53%，收 37667.41 點，連續第 8 天下跌，為自 2021 年 9 月 27 日至 10 月 6 日以來，這 2 年 9 個月首次出現連 8 天下挫。

東證股價指數也連跌 3 天，收盤挫 10.32 點或 0.38%，報 2699.54 點。

科技相關公司在日經指數中領跌，其中瑞薩電子 (Renesas Electronics) 下跌 5.5%，東京電子 (Tokyo Electron) 下跌 4.8%，Ibiden 下跌 4.4%。美元兌日元匯率為 153.55，10 年期日本公債殖利率下跌 1 個基點至 1.055%。

瑞訊銀行資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，對科技公司人工智慧支出的擔憂，以及意識到此類支出的效益可能需要時間才能顯現，促使投資者獲利了結。