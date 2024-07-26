〈日股盤後〉日經指數連8天下跌 近3年首見 尾盤跌勢加劇
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 15:00
日股日經指數周五 (26 日) 持續疲軟，收盤下跌 202 點或 0.53%，收 37667.41 點，連續第 8 天下跌，為自 2021 年 9 月 27 日至 10 月 6 日以來，這 2 年 9 個月首次出現連 8 天下挫。
東證股價指數也連跌 3 天，收盤挫 10.32 點或 0.38%，報 2699.54 點。
日經指數因前一交易日大幅下跌的反彈，以及外匯市場日元貶值的影響，周五早盤一度轉為上漲，然而，午盤拋壓再次湧現，加上美股走勢持續不穩定，接近尾盤時受周末因素影響，跌幅加劇。
科技相關公司在日經指數中領跌，其中瑞薩電子 (Renesas Electronics) 下跌 5.5%，東京電子 (Tokyo Electron) 下跌 4.8%，Ibiden 下跌 4.4%。美元兌日元匯率為 153.55，10 年期日本公債殖利率下跌 1 個基點至 1.055%。
瑞訊銀行資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，對科技公司人工智慧支出的擔憂，以及意識到此類支出的效益可能需要時間才能顯現，促使投資者獲利了結。
從產業來看，交通運輸設備、保險、電力和瓦斯、航空運輸和服務價格下降，石油和煤炭製品、金屬製品、機械、紙漿和紙張、橡膠製品價格上漲。在東京證券交易所主要市場，42% 的股票上漲， 52% 的股票下跌。
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