我7月消費者信心衝近3年高點 惟投資股票指標連2跌
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-29 12:15
台灣經濟發展研究中心今 (29) 日公布 7 月消費者信心指數 (CCI) 總指數為 75.36 點，較上月上升 2.67 點，更創下 2021 年 9 月以來新高，六項調查指標中有四項上升，一項持平，而投資股票時機下滑，呈現連 2 跌，顯示台股創高後瀰漫居高思危心態。
7 月上升幅度最多的指標為「未來半年物價水準」，調查結果 38.41 點，較上月上升 5.93 點，創 2021 年 11 月以來高，顯示民眾感受通膨壓力趨緩。
其次為「未來半年就業機會」75.23 點，月升 4.09 點，創 2020 年 7 月以來高點，顯示經濟成長動能推升勞動需求；「未來半年家庭經濟狀況」為 82.89 點，月升 3.91 點。
而本月上升幅度最少的指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查為 87.38 點，較上個月調查結果上升 3.86 點。
本月持平的指標為「未來半年購買耐久性財」，調查為 111.67 點。
而本月下降的指標為「未來半年投資股票時機」，調查為 56.56 點，月減 1.82 點。
從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈樂觀。
另外，「購買房地產時機」指標中，調查結果為 107.0 點，月升 0.1 點。
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