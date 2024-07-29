我7月消費者信心衝近3年高點 惟投資股票指標連2跌

台灣經濟發展研究中心今 (29) 日公布 7 月消費者信心指數 (CCI) 總指數為 75.36 點，較上月上升 2.67 點，更創下 2021 年 9 月以來新高，六項調查指標中有四項上升，一項持平，而投資股票時機下滑，呈現連 2 跌，顯示台股創高後瀰漫居高思危心態。