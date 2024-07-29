〈陸港盤後〉中國工業企業利潤攀升 A股漲跌互見

國家統計局工業司統計師于衛寧指出，工業企業營收穩定恢復，工業生產平穩中較快成長，加上第 2 季以來工業品出廠價格降幅明顯縮小，共同帶動企業營收穩定恢復。

不過，于衛寧也坦言：「工業企業效益恢復基礎仍需鞏固」，因為中國國內有效需求不足，制約企業效益持續改善，且國際環境嚴峻複雜，加重企業的經營壓力。