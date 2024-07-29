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〈陸港盤後〉中國工業企業利潤攀升 A股漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-29 16:30

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中國工業企業利潤攀升，A股漲跌互見。（圖：Shutterstock）

中國 A 股市場三大指數周一（29 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.03%，中國國家統計局上周六公布的數據顯示，6 月規模以上工業企業利潤成長 3.6%。

滬指周一收盤漲 0.03% 報 2,891.85 點，深證成指跌 0.96% 報 8,514.65 點，創業板指跌 1.44% 報 1,635.67 點。兩市成交額合計人民幣 5,859 億元。

軍工、保險、銀行等類股上漲，半導體、醫藥、煤炭、券商、釀酒等族群走低。

香港恒生指數周一收盤漲 1.28%，報 17,238.34 點，恒生科技指數漲 0.66%，報 3,466.6 點。

中國國家統計局上周六宣布，6 月規模以上工業企業利潤年增 3.6%，增速大於 5 月的 0.7%。上半年累計利潤成長 3.5%，達到人民幣 3.51 兆元。

國家統計局工業司統計師于衛寧指出，工業企業營收穩定恢復，工業生產平穩中較快成長，加上第 2 季以來工業品出廠價格降幅明顯縮小，共同帶動企業營收穩定恢復。

不過，于衛寧也坦言：「工業企業效益恢復基礎仍需鞏固」，因為中國國內有效需求不足，制約企業效益持續改善，且國際環境嚴峻複雜，加重企業的經營壓力。

上周中國人民銀行（央行）出人意料地調低利率，表明政府增強支持經濟的力度。央行在上周一下調逆回購操作利率 10 個基點，上周四意外下調 1 年期中期借貸便利（MLF）利率。

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中國工業企業利潤

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