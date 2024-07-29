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鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特NEM-US的目標價調升至53.84元，幅度約4.79%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:19

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對紐蒙特(NEM-US)提出目標價估值：中位數由51.38元上修至53.84元，調升幅度4.79%。其中最高估值61元，最低估值41.94元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予紐蒙特評價：積極樂觀14位、保持中立9位、保守悲觀2位。

紐蒙特今(29日)收盤價為46.73元。近5日股價下跌4.79%，標普指數下跌0.83%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股NEM市場預估目標價

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