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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估上修至2.83元，預估目標價為50.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:16

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.75元上修至2.83元，其中最高估值3.4元，最低估值2.18元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.4(3.4)5.425.953.81
最低值2.18(1.84)2.291.483.04
平均值2.81(2.74)3.533.643.39
中位數2.83(2.75)3.523.63.36

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值186.61億229.67億247.86億208.36億
最低值159.65億147.75億139.07億169.40億
平均值174.93億188.89億186.64億188.88億
中位數175.41億185.13億184.25億188.88億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.813.511.46-0.58-3.00
營業收入97.26億114.17億121.90億119.49億117.75億

詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSNEM

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