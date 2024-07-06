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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估上修至2.65元，預估目標價為50.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-06 04:15

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.59元上修至2.65元，其中最高估值3.4元，最低估值1.84元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.4(3.4)5.425.963.81
最低值1.84(1.84)2.261.483.04
平均值2.69(2.64)3.313.393.31
中位數2.65(2.59)3.113.313.08

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值186.61億229.67億247.86億169.40億
最低值159.65億146.44億138.12億169.40億
平均值174.87億188.77億186.56億169.40億
中位數175.41億185.13億183.92億169.40億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.813.511.46-0.58-3.00
營業收入97.26億114.17億121.90億119.49億117.75億

詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSNEM

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