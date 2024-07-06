鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估上修至2.65元，預估目標價為50.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-06 04:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.59元上修至2.65元，其中最高估值3.4元，最低估值1.84元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.4(3.4)
|5.42
|5.96
|3.81
|最低值
|1.84(1.84)
|2.26
|1.48
|3.04
|平均值
|2.69(2.64)
|3.31
|3.39
|3.31
|中位數
|2.65(2.59)
|3.11
|3.31
|3.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|186.61億
|229.67億
|247.86億
|169.40億
|最低值
|159.65億
|146.44億
|138.12億
|169.40億
|平均值
|174.87億
|188.77億
|186.56億
|169.40億
|中位數
|175.41億
|185.13億
|183.92億
|169.40億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.81
|3.51
|1.46
|-0.58
|-3.00
|營業收入
|97.26億
|114.17億
|121.90億
|119.49億
|117.75億
詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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