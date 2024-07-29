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鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司EC-US的目標價調降至11.27元，幅度約3.84%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:18

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)提出目標價估值：中位數由11.73元下修至11.27元，調降幅度3.84%。其中最高估值14.32元，最低估值8.84元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予哥倫比亞國營石油公司評價：積極樂觀0位、保持中立10位、保守悲觀3位。

哥倫比亞國營石油公司今(29日)收盤價為10.7元。近5日股價下跌3.84%，標普指數下跌0.83%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股EC市場預估目標價

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