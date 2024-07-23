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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估下修至1.97元，預估目標價為11.69元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 10:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.1元下修至1.97元，其中最高估值2.61元，最低估值1.43元，預估目標價為11.69元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.61(2.61)2.943.06
最低值1.43(1.43)0.520.76
平均值2.01(2.07)1.851.79
中位數1.97(2.1)1.761.88

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值360.10億335.75億346.06億
最低值283.12億255.70億268.96億
平均值316.94億308.29億303.77億
中位數310.33億308.59億304.83億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.960.222.033.612.14
營業收入218.95億138.38億215.80億292.61億284.66億

詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSEC

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