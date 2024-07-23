鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估下修至1.97元，預估目標價為11.69元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 10:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.1元下修至1.97元，其中最高估值2.61元，最低估值1.43元，預估目標價為11.69元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.61(2.61)
|2.94
|3.06
|最低值
|1.43(1.43)
|0.52
|0.76
|平均值
|2.01(2.07)
|1.85
|1.79
|中位數
|1.97(2.1)
|1.76
|1.88
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|360.10億
|335.75億
|346.06億
|最低值
|283.12億
|255.70億
|268.96億
|平均值
|316.94億
|308.29億
|303.77億
|中位數
|310.33億
|308.59億
|304.83億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.96
|0.22
|2.03
|3.61
|2.14
|營業收入
|218.95億
|138.38億
|215.80億
|292.61億
|284.66億
詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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