鉅亨速報 - Factset 最新調查：哥倫比亞國營石油公司(EC-US)EPS預估上修至2.07元，預估目標價為11.69元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 18:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對哥倫比亞國營石油公司(EC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.99元上修至2.07元，其中最高估值2.61元，最低估值1.43元，預估目標價為11.69元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.61(2.61)
|2.94
|3.06
|最低值
|1.43(1.43)
|0.52
|0.76
|平均值
|2.04(1.99)
|1.86
|1.79
|中位數
|2.07(1.99)
|1.76
|1.88
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|360.10億
|335.75億
|346.06億
|最低值
|283.12億
|255.70億
|268.96億
|平均值
|317.01億
|308.27億
|303.16億
|中位數
|310.67億
|308.59億
|304.83億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.96
|0.22
|2.03
|3.61
|2.14
|營業收入
|218.95億
|138.38億
|215.80億
|292.61億
|284.66億
詳細資訊請看美股內頁：
哥倫比亞國營石油公司(EC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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