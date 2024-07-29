華南銀行擁CFP達150人蟬聯公股之冠 打造財管第一品牌

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-29 10:29

華南銀行創下新的里程碑，行內再添 15 名新科 CFP 持證人，總有效持證人數一舉突破 150 大關， 蟬聯公股第一、銀行業第五，為顧客提供最高品質的金融服務。上週五 (26 日) 國際認證理財顧問授證典禮由副董事長林知延帶隊，率領總經理黃俊智、個人金融事業群副總經理黃守良及財富管理部經理唐玉潔，共同見證行內新科持證人員的榮耀時刻。

華南銀行近年來大力推動財富管理業務升級轉型，為提供客戶全方位金融理財服務，專業人才培育是華南銀行最為重視的項目。其中，理財業務最高榮譽的國 際 認 證 理 財 顧 問 (CFP)，更列為行內重點推動項目，已設定多項激勵措施鼓勵 同仁積極挑戰、提升專業知能。

華南銀行打造提供專業理財諮詢服務的堅實基礎，綜觀本屆新科持證人，目前擔任職務有總行主管、總行業務與商品規劃人員、營業單位副理、理財業務人員等等多元類型，也同樣顯示這股專業認證的風潮，正積極地在華南銀行內部處處發酵。

過去華南銀行係以企業金融為基礎，發展商業銀行業務模式，透過長期與眾多企業及企業主緊密往來、累積深厚的信任。為了高齡化社會及迎接戰後嬰兒潮的大退休時代，華南銀行認為此時協助推廣理財教育及深化、細緻化客戶理財服務已是身為金融從業人員的義務，因此近年來已對行員取得 CFP 證照，實施包含人員考評加分、專 案獎勵金及費用補助等激勵措施。

另外，考量到 CFP 屬於綜合型的財富管理測驗，除於行內開設專班、組織具備不同領域專長之同仁共同 學習、彼此提升外，更與訓練機構積極配合，加碼設置內部的輔導機 制，完整協助同仁自課程準備開始到取得證照，並完善規劃後續的專業人才運用。