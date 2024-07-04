華南銀行土城5600坪資訊大樓獲國際TCDD及TCCF機房認證 　 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-04 18:25

華南銀行耗資 20 億元，歷時 5 年在新北市土城區興建地上 12 層、地下 3 層的資訊大樓，總面積約 5,597 坪，獲得國際機房認證機構 Uptime Institute 的 Tier III 設計認證（TCDD）及設施認證（TCCF），今 (4) 日由副董事長林知延代表受證，為國內第 3 座獲得此殊榮之機房。

本次設計之 Tier III 等級電腦機房，在電腦不停機的狀況下，不僅可同時進行機房大樓供電、空調、消防等設備的維護工作，更能在地震、水患、戰爭等災害引起的長時間停電時，自行發電以確保銀行營運不中斷，維持對客戶服務的品質。大樓配電系統、緊急供電系統、空調冷卻系統及電力監控系統等設備均有備援功能，在計劃性維護期間，設備均能保持運轉。

此外，林知延表示，為提升系統供電穩定度，不斷電系統採用雙系統 (2N) 的設計，每台電腦由 2 組不斷電系統電源供應，若 1 組電源故障，系統會自動切換至另 1 組電源，具備高度容錯功能，且大樓採用隔震系統設計，即使遇到七級地震，亦可大幅降低建築物擺動，確保電腦系統正常運作，使客戶權益充分獲得保障。於 113 年 4 月 3 日花蓮大地震，機房棟實測加速度減少 50% 且無高樓震幅放大效應，實際驗證大樓結構與機電設備穩定性，未有損害情況。

林知延表示，TCCF 認證的現場查證期間，設計及施工團隊依據驗證專家擬具之各式維運修繕可能狀況，如更換電力開關、更換空調開關閥件、切換發電機等百餘項動態操作演練，確定功能均能發揮功效，其後並將所有演練課題操作紀錄送認證機構審核通過，方取得本次 Uptime Institute 的 Tier 3 TCCF 設施認證。