日銀升息陷兩難 減債規模不會驚擾市場

鉅亨網編輯林羿君 2024-07-29 11:45

日本央行總裁植田和男周三將推出量化緊縮 (QT) 的詳細計畫，投資人嚴陣以待。由於升息不確定性高，市場普遍認為，削減購債規模不會驚擾市場。

知情人士透露，通膨基本符合預期，一些日本央行官員對於本月升息的想法持開放態度，部分則認為，在央行等待更多數據以期看到消費者支出復甦跡象之際，按兵不動也是選項。

在日本央行會議後數小時，美國聯準會也將上場，針對美國利率發出的訊號可能擴大、或者迅速逆轉在亞洲交易時段開始的市場走勢。

前日本央行官員，現任 Okasan Securities 首席經濟學家 Ko Nakayama 說，這對日本央行來說是一個艱難的決定。升息將表明日本央行政策正常化的強烈願望。

日本央行本月會議還有另一要事：公布削減購債規模的計畫。在 3 月結束負利率政策後，日本央行將走上量化緊縮之路。知情人士本月稍早告訴彭博社，日本央行官員無意讓市場參與者對債券購買削減計畫感到意外。

日本在截至 3 月底止的三季之間成長不多，如果在開始實施量化緊縮之際也同時升息，可能意味過度緊縮。