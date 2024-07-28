專利戰反擊 聯發科在英國反控華為侵權
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-28 12:22
外媒指出，聯發科 (2454-TW) 在中國被華為控告專利侵權後，隨後也向英國法院提起訴訟，控告華為涉嫌侵犯自家專利，雙方你來我往，進行法律攻防戰。
外媒 IAM 指出，聯發科目前在英國針對華為專利侵權行為進行反擊，前者及其子公司 HFI Innovation 和 MTK Wireless 向英格蘭和威爾斯高等法院提起訴訟；也讓外界認為，此舉是聯發科對華為的回應。
儘管雙方皆未透露此次專利戰涉及的技術，但外界普遍認為，雙方主要是針對 5G(或包含 4G 與 3G) 等通訊技術進行來回攻防，華為也藉此試圖向更上游的手機晶片業者收費，打造新的專利授權收取模式，收取層級從「終端級」延伸至「零件級」。
另外，外界也坦言，兩家科技巨頭已談判多次，但結果多懸而未決，也因此在價格收費標準看法出現分歧，由於專利訴訟往往需耗費長達數年時間，也不乏最終走向和解之路，對於結果外界也高度關注。
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