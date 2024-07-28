專利戰反擊 聯發科在英國反控華為侵權

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-28 12:22

外媒 IAM 指出，聯發科目前在英國針對華為專利侵權行為進行反擊，前者及其子公司 HFI Innovation 和 MTK Wireless 向英格蘭和威爾斯高等法院提起訴訟；也讓外界認為，此舉是聯發科對華為的回應。

儘管雙方皆未透露此次專利戰涉及的技術，但外界普遍認為，雙方主要是針對 5G(或包含 4G 與 3G) 等通訊技術進行來回攻防，華為也藉此試圖向更上游的手機晶片業者收費，打造新的專利授權收取模式，收取層級從「終端級」延伸至「零件級」。