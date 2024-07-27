美工會與蘋果達成臨時勞資協議 平均加薪10%

鉅亨網編譯許家華 2024-07-27 10:54

國際機械師和航空航天工人協會 (IAM) 零售僱員組織聯盟(IAM CORE) 週五 (26 日) 與科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 針對改善工作與生活的平衡、加薪和工作保障等問題達成了臨時協議。

該臨時協議為期 3 年，內容包含平均加薪 10%、對定期契約工的限制和資遣費條款、改善工作與生活之間的平衡，以及透明度規則。該交易將保留當前的所有利益，且還可就未來任何補充進行磋商。

馬里蘭州陶森 (Towson) 蘋果零售店的員工將於 8 月 6 日對臨時協議進行投票表決。

2022 年 6 月，馬裡蘭州的蘋果陶森店員工投票加入國際機械師和航空航太工人工會，成為全美首家成立工會的蘋果零售店。該店的員工今年 5 月投票贊成授權舉行罷工。