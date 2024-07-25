招工旺季提前報到！蘋果供應商大舉招工 加錢搶人
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-25 14:02
隨著新一代 iPhone 發布日期臨近，蘋果 (AAPL-US) 供應商也進入緊張備貨期，7 月以來，立訊精密 (002475-CN) 、富士康、藍思科技 (300433-CN) 、伯恩光學都大舉招工，部分廠商甚至加錢搶人。
據《財聯社》周四（25 日）報導，消費電子新品季將至，在深圳最大招工市場龍華汽車站，勞務仲介人員正全力協助各大企業招兵買馬。
7 月 19 日上午，深圳下起瓢潑大雨，尋工者不多，人還沒走近，一名仲介人員便熱情招呼：「這幾家都是去做蘋果手機，要不要去？高工價。」
在龍華汽車站多家招聘仲介的廣告牌上，龍華電子廠（即鴻海 (2317-TW) ）、立臻科技（即立訊精密子公司）、泰藍電子（泰州藍思精密）、惠州電子廠（即伯恩光學）等蘋果供應商已成為招聘市場主力軍。
「招工旺季持續到 9 月，現在每天都招，像伯恩一天從我們這邊走 70、80 個人。」一位勞務仲介人員表示。
一名富士康直招仲介人員也說，今年這輪招工自 7 月初開始，較去年高工價期來得更早。
以富士康為例，WWW 事業部 7 月 19 日的小時工工價為人民幣（下同）25 元 / 小時，去年同期為 24 元 / 小時。鄭州港區富士康方面，同樣是 IDPBG 製造部門關鍵工站的返費工，目前政策是新員工返費 6,800 元、老員工返費 7,300 元，而同一仲介處去年同期政策為返費 5,500～6,000 元。
蘋果供應商急需用人，出手更加大方。上述勞務仲介人員提供的招工表顯示，瀏陽藍思、黃花藍思、江西立訊分居小時工工價榜前三名，19 日時薪分別為 26 元、26 元、25 元，工價遠高於和而泰（21 元）、高偉電子（20 元）等非果鏈公司。
「這個工價隨時會變，今天是 25，可能明天就漲了。」該仲介人員周三表示，上述工價榜前三名的企業，已經將工價調高至 28 元、28 元及 26 元，足見「搶人大戰」愈演愈烈。
不過，值得注意的是，由於消費電子產業鏈尚未完全回暖，今年不少電子廠縮減暑假工名額，富士康因此對招聘員工的年齡提出了更高的要求。
「年紀大的就去其他的事業部吧，做蘋果手機要求更高，對年齡有要求，不能超過 38 歲。」上述勞務仲介人員說。去年龍華富士康的招聘廣告顯示，當時工人年齡限制是 45 歲。
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