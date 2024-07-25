招工旺季提前報到！蘋果供應商大舉招工 加錢搶人

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-25 14:02

據《財聯社》周四（25 日）報導，消費電子新品季將至，在深圳最大招工市場龍華汽車站，勞務仲介人員正全力協助各大企業招兵買馬。

7 月 19 日上午，深圳下起瓢潑大雨，尋工者不多，人還沒走近，一名仲介人員便熱情招呼：「這幾家都是去做蘋果手機，要不要去？高工價。」

「招工旺季持續到 9 月，現在每天都招，像伯恩一天從我們這邊走 70、80 個人。」一位勞務仲介人員表示。

一名富士康直招仲介人員也說，今年這輪招工自 7 月初開始，較去年高工價期來得更早。

以富士康為例，WWW 事業部 7 月 19 日的小時工工價為人民幣（下同）25 元 / 小時，去年同期為 24 元 / 小時。鄭州港區富士康方面，同樣是 IDPBG 製造部門關鍵工站的返費工，目前政策是新員工返費 6,800 元、老員工返費 7,300 元，而同一仲介處去年同期政策為返費 5,500～6,000 元。

蘋果供應商急需用人，出手更加大方。上述勞務仲介人員提供的招工表顯示，瀏陽藍思、黃花藍思、江西立訊分居小時工工價榜前三名，19 日時薪分別為 26 元、26 元、25 元，工價遠高於和而泰（21 元）、高偉電子（20 元）等非果鏈公司。

「這個工價隨時會變，今天是 25，可能明天就漲了。」該仲介人員周三表示，上述工價榜前三名的企業，已經將工價調高至 28 元、28 元及 26 元，足見「搶人大戰」愈演愈烈。

不過，值得注意的是，由於消費電子產業鏈尚未完全回暖，今年不少電子廠縮減暑假工名額，富士康因此對招聘員工的年齡提出了更高的要求。