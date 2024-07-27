不只是回調！美股大輪動 投資人應關注領漲板塊
鉅亨網新聞中心 2024-07-27 08:10
美股周三 (24 日) 大跌，道瓊工業指數暴跌 500 點，標普 500 指數跌幅超過 2%，係因 Alphabet (GOOGL-US)和特斯拉 (TSLA-US) 的財報不佳，引發投資人對科技七雄和其他科技股的擔憂，導致那斯達克指數下跌 3.6%。然而，公用事業和醫療保健部門卻逆勢上漲，顯示出市場的分化特徵。
在這波動中，電力公司 Southern Co.(SO-US)和生技公司安進 (AMGN-US) 均創下歷史新高。同時，能源股和消費必需品股的表現明顯優於大盤，近三分之一的道指和標普 500 成份股在周三收盤時上漲，包括美國電話電報 (T-US)、金佰利(KMB-US)、嬌生(JNJ-US)、威瑞森(VZ-US) 和可口可樂 (KO-US) 等。
Ritholtz 財富管理公司首席市場策略師 Callie Cox 指出：「這可能是我見過的最看漲的拋售之一。投資者並非因經濟數據惡化而拋售，而是透過拋售科技股、同時買入對利率敏感的股票來重新平衡投資組合。」
周四，隨著 IBM 發布強勁財報，道瓊指數出現反彈，IBM 股價上漲 4%。儘管標普 500 指數和納指在盤中震盪，最終收低，但等權重標普 500 指數小幅收高，小盤股指數羅素 2000 上漲 1.3%，進一步顯示市場寬度的改善。
BMO 財富管理公司投資長馬榮宇表示：「我們認為市場對 AI 的熱情將會起伏不定。周三的走勢讓許多過度投資於大型科技股的投資者意識到，應該尋找其他投資機會，尤其是在科技以外的領域。」
周四上午公佈的美國 GDP 數據超出預期，進一步增強了投資者對 Fed 實現「軟著陸」的信心。越來越多的市場人士預測，美國聯準會 (Fed) 將在 9 月降息 50 個基點，將對小型股及防禦性板塊形成提振。
晨星財富投資長 Philip Straehl 在本周的報告中提到：「通膨放緩、降息以及即將到來的大選可能成為股市寬度改善的催化劑。」他強調，投資者應為更多波動做好準備，並指出從大型科技股轉向其他股票的速度顯示出市場的技術面因素正在發揮作用。
Carson Group 首席市場策略師 Ryan Detrick 指出，標普 500 指數在今年以來首次出現 2% 的跌幅，歷史上這種情況往往預示著後續的上漲。他表示，過去 14 次標普 500 指數在一年內出現不到五次單日跌幅為 2% 的情況時，每一次該指數都全年收漲，平均漲幅達到 19.3%。
儘管 2024 年尚未結束，且 8 月和 9 月通常是市場較為艱難的月份，投資者不應忽視其他板塊的強勁表現。目前的板塊輪動被視為市場健康的標誌，顯示美股牛市仍有進一步發展的空間。
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