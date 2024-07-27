不只是回調！美股大輪動 投資人應關注領漲板塊

鉅亨網新聞中心 2024-07-27 08:10

Ritholtz 財富管理公司首席市場策略師 Callie Cox 指出：「這可能是我見過的最看漲的拋售之一。投資者並非因經濟數據惡化而拋售，而是透過拋售科技股、同時買入對利率敏感的股票來重新平衡投資組合。」

BMO 財富管理公司投資長馬榮宇表示：「我們認為市場對 AI 的熱情將會起伏不定。周三的走勢讓許多過度投資於大型科技股的投資者意識到，應該尋找其他投資機會，尤其是在科技以外的領域。」

周四上午公佈的美國 GDP 數據超出預期，進一步增強了投資者對 Fed 實現「軟著陸」的信心。越來越多的市場人士預測，美國聯準會 (Fed) 將在 9 月降息 50 個基點，將對小型股及防禦性板塊形成提振。

晨星財富投資長 Philip Straehl 在本周的報告中提到：「通膨放緩、降息以及即將到來的大選可能成為股市寬度改善的催化劑。」他強調，投資者應為更多波動做好準備，並指出從大型科技股轉向其他股票的速度顯示出市場的技術面因素正在發揮作用。

Carson Group 首席市場策略師 Ryan Detrick 指出，標普 500 指數在今年以來首次出現 2% 的跌幅，歷史上這種情況往往預示著後續的上漲。他表示，過去 14 次標普 500 指數在一年內出現不到五次單日跌幅為 2% 的情況時，每一次該指數都全年收漲，平均漲幅達到 19.3%。