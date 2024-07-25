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鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)目標價調降至1213元，幅度約5.23%

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 08:10

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)提出目標價估值：中位數由1280元下修至1213元，調降幅度5.23%。其中最高估值1417元，最低估值1095元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予亞德客-KY(1590-TW)評價：積極樂觀16位、保持中立3位、保守悲觀1位。

亞德客-KY(1590-TW)今(23日)收盤價為970元。近5日股價下跌0.21%，相關電機機械近5日下跌2.09%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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