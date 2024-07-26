〈台股盤後〉颱風尾橫掃權值股 暴力式補跌752點創史上第2大跌點

台股周三 (24 日)、周四 (25 日) 受到凱米颱風影響休市 2 日，期間美股走跌，使得今 (26) 日大盤指數開盤即跳空補跌，權值股全倒，最低跌至 21889.61 點，雖然隨後跌幅稍收斂，但終場仍跌 752.63 點，成為台股史上單日第二大跌點，終場以 22119.21 點作收，失守季線，成交量 4684.71 億元。