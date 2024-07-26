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台股

〈台股盤後〉颱風尾橫掃權值股 暴力式補跌752點創史上第2大跌點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-26 14:09

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權值股全倒補跌，終場跌752點成單日史上第二大跌點。(圖：REUTERS/TPG)

台股周三 (24 日)、周四 (25 日) 受到凱米颱風影響休市 2 日，期間美股走跌，使得今 (26) 日大盤指數開盤即跳空補跌，權值股全倒，最低跌至 21889.61 點，雖然隨後跌幅稍收斂，但終場仍跌 752.63 點，成為台股史上單日第二大跌點，終場以 22119.21 點作收，失守季線，成交量 4684.71 億元。 

電子權值股今天全面重摔，台積電 (2330-TW) 大跌 55 元，跌逾半根停板，衝擊大盤指數超過 400 點，鴻海 (2317-TW) 跌逾 4%，聯發科 (2454-TW) 跌逾 2%。另外，昨日召開法說會的日月光 (3711-TW) 即便釋出正向消息，仍不敵今天補跌走勢，開盤即跌停鎖住 155.5 元。台達電 (2308-TW) 跌幅相對小，僅跌 0.39%。 

AI 族群今天同樣臉綠，緯穎 (6669-TW)、奇鋐 (3017-TW) 皆跌逾 8%，跌幅最為沈重，廣達 (2382-TW) 跌逾 7%，英業達 (2356-TW) 跌逾 4%，緯創 (3231-TW) 跌逾 3%，仁寶 (2324-TW) 跌逾 1%。 

重電族群今天也大幅回檔修正，亞德客 - KY(1590-TW) 跌停鎖住 873 元，華城 (1519-TW) 跌逾 8%，士電 (1503-TW) 跌逾半根停板，中興電 (1513-TW)、東元 (1504-TW)、大同 (2371-TW)、亞力 (1514-TW) 也都有超過 1% 的跌幅。 

其中值得注意的是，華城與士電除權息日遇到凱米颱風攪局，今日又遭遇重擊，雙雙呈現貼息。 

文章標籤

台股盤後凱米颱風第二大跌點台積電權值股

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台積電924-5.62%
緯創97-3.96%
日月光投控155.5-9.86%
台達電388-0.39%
緯穎1975-8.99%
奇鋐613-8.37%
廣達275-7.41%
英業達49.5-4.07%
仁寶32.6-1.36%
鴻海192-4.71%
亞德客-KY873-10.00%
華城775-8.72%
士電273-5.37%
中興電212.5-1.62%
東元48.65-1.62%
大同51.6-1.53%
聯發科1245-2.35%
亞力152-1.30%

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